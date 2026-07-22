Scout24 Aktie

Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Kursentwicklung 22.07.2026 12:26:38

Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,72 Prozent auf 25 246,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 264,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 948,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 095,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 24 193,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 063,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,92 Prozent auf 59,32 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-1,72 Prozent auf 46,80 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 43,39 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 134,96 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 064 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,114 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Scout24

mehr Nachrichten

Analysen zu Scout24

mehr Analysen
08.07.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.07.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 Scout24 Kaufen DZ BANK
16.06.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.06.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 204,75 -1,16% Airbus SE
Bayer 46,29 -0,73% Bayer
Beiersdorf AG 77,74 -0,87% Beiersdorf AG
Brenntag SE 58,98 -0,27% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 30,21 -3,08% Deutsche Bank AG
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 42,94 -1,40% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,45 -0,38% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 63,10 1,04% GEA
Rheinmetall AG 1 039,40 2,85% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,84 -0,07% RWE AG St.
SAP SE 129,18 -1,01% SAP SE
Scout24 67,95 -1,66% Scout24
Siemens AG 269,25 -0,52% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 72,48 -0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 821,00 -1,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen