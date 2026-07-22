Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Mittag zu

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,72 Prozent auf 25 246,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 264,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 948,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 25 095,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 22.04.2026, bei 24 193,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 063,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 5,89 Prozent auf 206,00 EUR), GEA (+ 5,40 Prozent auf 62,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,15 Prozent auf 1 016,80 EUR), Brenntag SE (+ 2,13 Prozent auf 59,38 EUR) und RWE (+ 1,92 Prozent auf 59,32 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-1,72 Prozent auf 46,80 EUR), Fresenius SE (-1,39 Prozent auf 43,39 EUR), SAP SE (-1,07 Prozent auf 134,96 EUR), Scout24 (-1,06 Prozent auf 69,95 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,85 Prozent auf 42,91 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 1 064 771 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 202,114 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,88 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at