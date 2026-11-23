Für den LUS-DAX geht es derzeit aufwärts.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 2,13 Prozent auf 25 248,00 Punkte nach oben.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 838,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 265,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 23.10.2026, einen Stand von 25 150,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26 111,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,78 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 8,36 Prozent auf 49,24 EUR), Siemens Energy (+ 6,63 Prozent auf 126,16 EUR), HOCHTIEF (+ 5,44 Prozent auf 356,40 EUR), Siemens (+ 3,83 Prozent auf 264,40 EUR) und Rheinmetall (+ 3,40 Prozent auf 717,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), Bayer (-0,97 Prozent auf 52,84 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 52,98 EUR) und Henkel vz (-0,75 Prozent auf 85,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 936 194 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 207,374 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,82 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at