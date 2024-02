Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX zeigte sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag fiel der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,80 Prozent auf 16 871,00 Punkte zurück.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 007,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 16 830,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, wies der LUS-DAX 16 701,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 13.11.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 368,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 13.02.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 15 433,00 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,758 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 060,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 4,61 Prozent auf 365,00 EUR), Hannover Rück (+ 1,13 Prozent auf 232,60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 410,60 EUR), Continental (+ 1,00 Prozent auf 76,44 EUR) und Symrise (+ 0,67 Prozent auf 96,82 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-4,96 Prozent auf 32,57 EUR), SAP SE (-2,98 Prozent auf 162,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,86 Prozent auf 25,82 EUR), Siemens Energy (-2,14 Prozent auf 14,20 EUR) und adidas (-2,09 Prozent auf 170,60 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 267 376 Aktien gehandelt. Mit 196,884 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at