Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,04 Prozent leichter bei 15 260,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 15 208,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 274,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Wert von 15 873,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.07.2023, den Stand von 16 083,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2022, den Stand von 12 676,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 8,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 869,50 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,15 Prozent auf 34,39 EUR), Covestro (+ 1,07 Prozent auf 48,11 EUR), Siemens (+ 0,64 Prozent auf 134,76 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 123,44 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,51 Prozent auf 168,80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Porsche Automobil vz (-0,94 Prozent auf 46,41 EUR), Daimler Truck (-0,87 Prozent auf 30,93 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 107,76 EUR), Merck (-0,77 Prozent auf 148,20 EUR) und BMW (-0,75 Prozent auf 97,90 EUR) unter Druck.

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 497 472 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 142,914 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

