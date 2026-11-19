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19.11.2026 09:28:31
Handel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start im Plus
Am Donnerstag steigt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 25 886,00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 800,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 918,00 Zähler.
LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der LUS-DAX auf 25 213,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26 091,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23 315,00 Punkten.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,37 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 2,98 Prozent auf 130,44 EUR), Infineon (+ 2,63 Prozent auf 50,50 EUR), Airbus SE (+ 1,61 Prozent auf 201,05 EUR), HOCHTIEF (+ 1,56 Prozent auf 365,40 EUR) und Siemens (+ 1,54 Prozent auf 270,10 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,30 Prozent auf 38,06 EUR), Henkel vz (-1,14 Prozent auf 86,86 EUR), Fresenius SE (-0,88 Prozent auf 52,96 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,67 Prozent auf 38,70 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,52 Prozent auf 64,94 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 351 186 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|51,64
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|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|36,77
|-3,26%
|Henkel KGaA Vz.
|85,76
|-2,26%
|HOCHTIEF AG
|349,60
|-2,46%
|Infineon AG
|48,49
|-1,67%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,16
|-1,80%
|SAP SE
|185,30
|-3,36%
|Siemens AG
|264,20
|-0,75%
|Siemens Energy AG
|124,48
|-1,94%
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