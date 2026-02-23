Zalando Aktie
Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich zurück
Letztendlich notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent leichter bei 25 008,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 199,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 944,00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 23.01.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24 869,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 23 232,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 177,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,80 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 24 214,00 Punkte.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,62 Prozent auf 33,25 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 45,89 EUR), Beiersdorf (+ 1,22 Prozent auf 107,80 EUR), Henkel vz (+ 1,11 Prozent auf 83,58 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,53 Prozent auf 41,39 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Airbus SE (-3,43 Prozent auf 183,20 EUR), SAP SE (-3,42 Prozent auf 167,86 EUR), BMW (-2,90 Prozent auf 87,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,54 Prozent auf 99,90 EUR) und Zalando (-2,51 Prozent auf 20,17 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 5 056 706 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 197,887 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,19 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
