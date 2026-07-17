Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Freitagmittag nach

Um 12:24 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 24 740,50 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 648,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 849,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.06.2026, den Stand von 24 850,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 24 650,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 24 400,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,710 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 25 906,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 2,14 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,46 Prozent auf 978,00 EUR), EON SE (+ 1,30 Prozent auf 19,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,98 Prozent auf 517,20 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 58,86 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,81 Prozent auf 61,60 EUR), Siemens (-3,25 Prozent auf 261,90 EUR), HOCHTIEF (-3,18 Prozent auf 451,20 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 145,30 EUR) und Deutsche Bank (-2,24 Prozent auf 30,97 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 225 388 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 205,888 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at