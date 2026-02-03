Handel in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach

Um 15:56 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,53 Prozent auf 24 722,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 24 722,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 100,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 24 566,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wurde der LUS-DAX auf 24 128,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 03.02.2025, bei 21 508,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,635 Prozent aufwärts. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 214,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 4,30 Prozent auf 43,16 EUR), Siemens Energy (+ 3,45 Prozent auf 153,05 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,78 Prozent auf 38,78 EUR), RWE (+ 1,57 Prozent auf 54,28 EUR) und Fresenius SE (+ 1,54 Prozent auf 48,70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-13,06 Prozent auf 21,24 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 168,86 EUR), Scout24 (-3,51 Prozent auf 81,05 EUR), Deutsche Börse (-3,04 Prozent auf 207,00 EUR) und Infineon (-2,64 Prozent auf 40,78 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Zalando-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 031 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,982 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,08 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

