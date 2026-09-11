SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|LUS-DAX-Kursverlauf
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11.09.2026 17:58:49
Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen
Letztendlich ging es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent nach oben auf 25 550,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 345,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 586,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 398,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24 611,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 752,00 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,01 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Brenntag SE
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|22.05.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|12.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|199,22
|2,13%
|BASF
|52,02
|-2,13%
|Brenntag SE
|60,50
|-1,11%
|Deutsche Börse AG
|276,40
|-1,04%
|Deutsche Telekom AG
|28,56
|2,40%
|Henkel KGaA Vz.
|72,16
|-1,85%
|Infineon AG
|58,23
|5,05%
|Rheinmetall AG
|990,40
|-2,31%
|SAP SE
|177,86
|0,87%
|Siemens AG
|264,50
|2,56%
|Siemens Energy AG
|143,70
|2,32%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|81,14
|-0,15%
|Vonovia SE
|18,09
|0,67%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 570,00
|0,89%
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