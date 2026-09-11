SAP Aktie

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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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LUS-DAX-Kursverlauf 11.09.2026 17:58:49

Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX entwickelte sich zum Handelsende positiv.

Letztendlich ging es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,81 Prozent nach oben auf 25 550,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Freitag bei 25 345,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 586,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 398,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24 611,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 752,00 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,01 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,95 Prozent auf 58,56 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,55 Prozent auf 28,59 EUR), Siemens (+ 2,54 Prozent auf 264,65 EUR), Siemens Energy (+ 2,44 Prozent auf 144,26 EUR) und Airbus SE (+ 1,86 Prozent auf 199,50 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen BASF (-2,83 Prozent auf 51,83 EUR), Rheinmetall (-2,54 Prozent auf 990,60 EUR), Henkel vz (-1,87 Prozent auf 72,30 EUR), Deutsche Börse (-1,22 Prozent auf 276,30 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 60,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 5 243 863 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 211,057 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 199,22 2,13% Airbus SE
BASF 52,02 -2,13% BASF
Brenntag SE 60,50 -1,11% Brenntag SE
Deutsche Börse AG 276,40 -1,04% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 28,56 2,40% Deutsche Telekom AG
Henkel KGaA Vz. 72,16 -1,85% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 58,23 5,05% Infineon AG
Rheinmetall AG 990,40 -2,31% Rheinmetall AG
SAP SE 177,86 0,87% SAP SE
Siemens AG 264,50 2,56% Siemens AG
Siemens Energy AG 143,70 2,32% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 81,14 -0,15% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 18,09 0,67% Vonovia SE

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