E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|LUS-DAX-Marktbericht
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27.05.2026 17:58:28
Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus
Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent schwächer bei 25 174,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 122,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 398,00 Zählern.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 087,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 24 296,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 5,38 Prozent auf 165,65 EUR), Continental (+ 4,00 Prozent auf 71,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81) Prozent auf 188,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,29 Prozent auf 43,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,12 Prozent auf 52,51 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), RWE (-3,23 Prozent auf 55,18 EUR), Fresenius SE (-2,28 Prozent auf 36,93 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 467,70 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 058 032 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,957 Mrd. Euro heraus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,45 erwartet. Mit 6,54 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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