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LUS-DAX-Marktbericht 27.05.2026 17:58:28

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Der LUS-DAX beendete den Mittwochshandel stabil.

Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,20 Prozent schwächer bei 25 174,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 122,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 398,00 Zählern.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 087,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25 150,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 24 296,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,48 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit adidas (+ 5,38 Prozent auf 165,65 EUR), Continental (+ 4,00 Prozent auf 71,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,81) Prozent auf 188,20 EUR), Daimler Truck (+ 3,29 Prozent auf 43,05 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,12 Prozent auf 52,51 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-3,83 Prozent auf 174,36 EUR), RWE (-3,23 Prozent auf 55,18 EUR), Fresenius SE (-2,28 Prozent auf 36,93 EUR), EON SE (-1,59 Prozent auf 18,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,14 Prozent auf 467,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 058 032 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 210,957 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,45 erwartet. Mit 6,54 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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adidas 166,95 0,24% adidas
Continental AG 71,18 -0,53% Continental AG
Daimler Truck 42,22 -1,63% Daimler Truck
E.ON SE 18,27 0,05% E.ON SE
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 36,42 -2,10% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Heidelberg Materials 186,15 -1,04% Heidelberg Materials
Infineon AG 79,60 3,55% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 52,45 0,29% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 460,70 -1,71% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 32,61 -1,54% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 55,12 -0,14% RWE AG St.
Scout24 70,10 -1,61% Scout24
Siemens AG 268,75 -2,24% Siemens AG
Siemens Energy AG 170,02 -2,47% Siemens Energy AG

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