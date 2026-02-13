Deutsche Telekom Aktie
Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben
Am Freitag gibt der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 24 824,50 Punkte nach.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 924,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 738,00 Zählern.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 383,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 058,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 489,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 3,63 Prozent auf 390,80 EUR), Deutsche Börse (+ 3,17 Prozent auf 215,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 613,00 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,05 EUR) und Airbus SE (+ 1,40 Prozent auf 193,04 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Siemens (-3,74 Prozent auf 247,40 EUR), Brenntag SE (-2,99 Prozent auf 57,08 EUR), Deutsche Bank (-2,85 Prozent auf 29,95 EUR), RWE (-2,61 Prozent auf 50,74 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 157,50 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 232 735 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 199,943 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,13 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
