Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit Abgaben

Am Mittwoch gibt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,44 Prozent auf 25 404,00 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 560,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 340,00 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 734,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 804,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 212,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,41 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Bank (+ 3,91 Prozent auf 32,15 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,30 Prozent auf 56,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,29 Prozent auf 43,83 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Zalando (-2,18 Prozent auf 29,20 EUR), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 063,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR) und Commerzbank (-1,52 Prozent auf 37,02 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 423 589 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,908 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at