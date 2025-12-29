Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer

Am Montag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 24 328,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 425,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 249,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 29.11.2025, bei 23 854,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, bei 23 741,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.12.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 19 938,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 21,86 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 2,03 Prozent auf 67,40 EUR), adidas (+ 1,95 Prozent auf 167,60 EUR), Brenntag SE (+ 1,80 Prozent auf 49,73 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,47 Prozent auf 60,17 EUR) und BASF (+ 1,44 Prozent auf 44,27 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 1 502,50 EUR), Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 119,40 EUR), MTU Aero Engines (-0,85 Prozent auf 350,70 EUR), Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 264,80 EUR) und Airbus SE (-0,72 Prozent auf 195,34 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 816 198 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 236,485 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,19 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at