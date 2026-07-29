Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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XETRA-Handel im Fokus 29.07.2026 15:58:32

Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone

Am Nachmittag legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,18 Prozent tiefer bei 25 470,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 340,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 571,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24 734,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wurde der LUS-DAX mit 23 804,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Stand von 24 212,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,68 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 6,74 Prozent auf 1 160,00 EUR), BASF (+ 3,83 Prozent auf 50,84 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,70 Prozent auf 37,25 EUR), Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 77,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,34 Prozent auf 31,66 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Infineon (-3,17 Prozent auf 55,94 EUR), Vonovia SE (-1,81 Prozent auf 21,13 EUR), Commerzbank (-1,44 Prozent auf 37,05 EUR), Henkel vz (-1,35 Prozent auf 75,80 EUR) und GEA (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 241 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,908 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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