Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,00 Prozent aufwärts auf 25 618,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 623,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 296,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25 010,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.04.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 302,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 312,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,28 Prozent. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 7,07 Prozent auf 58,33 EUR), Siemens Energy (+ 6,41 Prozent auf 143,84 EUR), Symrise (+ 4,29 Prozent auf 92,90 EUR), Siemens (+ 3,13 Prozent auf 279,75 EUR) und HOCHTIEF (+ 2,70 Prozent auf 441,40 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil adidas (-18,57 Prozent auf 148,40 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 203,55 EUR), SAP SE (-2,75 Prozent auf 157,58 EUR), Rheinmetall (-2,65 Prozent auf 1 122,80 EUR) und Zalando (-2,58 Prozent auf 29,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die adidas-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 458 747 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,145 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at