BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Performance im Blick 06.03.2026 12:27:05

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer

Der LUS-DAX erleidet derzeit Verluste.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,25 Prozent leichter bei 23 756,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 027,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23 710,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 775,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 038,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 260,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,30 Prozent abwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), Scout24 (+ 1,93 Prozent auf 73,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), Beiersdorf (+ 1,53 Prozent auf 83,80 EUR) und SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 45,25 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 64,22 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR) und QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 195,425 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
25.02.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 45,20 -2,19% BASF
Beiersdorf AG 83,80 1,70% Beiersdorf AG
Brenntag SE 45,30 -2,16% Brenntag SE
Continental AG 63,14 -3,63% Continental AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,21 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 39,19 -7,27% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 33,72 -0,88% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,43 -3,60% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 589,00 1,86% Rheinmetall AG
SAP SE 173,32 0,96% SAP SE
Scout24 74,35 3,99% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,10 -3,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 656,00 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen