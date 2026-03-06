BASF Aktie
|LUS-DAX-Performance im Blick
|
06.03.2026 12:27:05
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer
Am Freitag notiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,25 Prozent leichter bei 23 756,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 027,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 23 710,50 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 775,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, notierte der LUS-DAX bei 24 038,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 260,00 Punkte.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,30 Prozent abwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), Scout24 (+ 1,93 Prozent auf 73,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), Beiersdorf (+ 1,53 Prozent auf 83,80 EUR) und SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 45,25 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 64,22 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR) und QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 195,425 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,21 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
