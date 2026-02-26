Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Um 12:24 Uhr springt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 25 246,00 Punkte an.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 260,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 086,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 924,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 749,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 22 675,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,77 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,76 Prozent auf 47,91 EUR), BASF (+ 1,72 Prozent auf 49,77 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,57 Prozent auf 38,84 EUR), Siemens (+ 1,45 Prozent auf 247,65 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,42 Prozent auf 221,70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Heidelberg Materials (-5,20 Prozent auf 189,50 EUR), Scout24 (-3,90 Prozent auf 66,60 EUR), MTU Aero Engines (-1,99 Prozent auf 373,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,77 Prozent auf 542,80 EUR) und Rheinmetall (-1,49 Prozent auf 1 657,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 525 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 188,824 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,38 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent die höchste Dividendenrendite.

