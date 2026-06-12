Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|Kursentwicklung
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12.06.2026 15:58:57
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags schwächer
Am Freitag gibt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 24 488,50 Punkte nach.
Bei 24 420,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 24 755,50 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 12.05.2026, bei 24 031,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 23 509,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 758,00 Punkten.
Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,315 Prozent. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 5,34 Prozent auf 28,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,72 Prozent auf 179,70 EUR), Continental (+ 3,61 Prozent auf 72,28 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,56 Prozent auf 88,46 EUR) und Daimler Truck (+ 3,26 Prozent auf 42,09 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-3,28 Prozent auf 1 180,00 EUR), Scout24 (-2,15 Prozent auf 72,70 EUR), Merck (-1,11 Prozent auf 133,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 138,72 EUR) und RWE (-0,80 Prozent auf 57,04 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 189 234 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 196,969 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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