Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 24 166,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 384,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 131,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 27.03.2026, mit 22 102,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 850,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 368,00 Punkten.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 34,62 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR) und RWE (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Hannover Rück (-2,87 Prozent auf 264,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 109,95 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 316 993 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at