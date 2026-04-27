Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Bewegung
|
27.04.2026 15:58:25
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 24 166,00 Punkten.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 24 384,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24 131,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 27.03.2026, mit 22 102,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, notierte der LUS-DAX bei 24 850,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, bei 22 368,00 Punkten.
Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,63 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens (+ 3,85 Prozent auf 252,45 EUR), Rheinmetall (+ 2,06 Prozent auf 1 346,40 EUR), Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 34,62 EUR), SAP SE (+ 2,00 Prozent auf 150,22 EUR) und RWE (+ 1,53 Prozent auf 60,86 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Energy (-3,14 Prozent auf 181,72 EUR), Hannover Rück (-2,87 Prozent auf 264,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,39 Prozent auf 538,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,21 Prozent auf 27,00 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 109,95 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 316 993 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:58
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17:58
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17:58
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:25
|Siemens Mobility digitalisiert Sicherungstechnik in New Yorker U-Bahn (Dow Jones)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.at)
|
15:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)