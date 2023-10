Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Kaum verändert zeigte sich der LUS-DAX am Freitag.

Schlussendlich ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 14 676,50 Punkten aus dem Handel.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 14 824,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 664,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.09.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 249,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 16 342,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2022, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 13 112,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,41 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 9,00 Prozent auf 7,49 EUR), Sartorius vz (+ 3,83 Prozent auf 230,30 EUR), Continental (+ 1,79 Prozent auf 60,26 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,02 Prozent auf 20,73 EUR) und Siemens (+ 1,01 Prozent auf 122,42 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Covestro (-3,41 Prozent auf 47,00 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,82 Prozent auf 56,21 EUR), MTU Aero Engines (-2,75 Prozent auf 174,95 EUR), Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 266,10 EUR) und Porsche (-1,68 Prozent auf 82,12 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22 561 484 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 146,212 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

