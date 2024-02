Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Machte sich der LUS-DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Donnerstagmorgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,41 Prozent auf 17 066,50 Punkte nach oben.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 071,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 980,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 15.01.2024, bei 16 628,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Wert von 15 730,50 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 562,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,93 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 071,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 2,17 Prozent auf 372,30 EUR), Commerzbank (+ 2,00 Prozent auf 10,69 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,71 Prozent auf 42,87 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,59 Prozent auf 66,57 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,45 Prozent auf 223,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-0,30 Prozent auf 79,48 EUR), Henkel vz (-0,28 Prozent auf 70,00 EUR), Bayer (-0,27 Prozent auf 28,00 EUR), Beiersdorf (-0,22 Prozent auf 136,95 EUR) und Hannover Rück (-0,17 Prozent auf 230,90 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 479 756 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 190,380 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,80 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

