Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Blick 26.02.2026 09:29:41

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

So bewegt sich der LUS-DAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 25 149,00 Punkte abwärts.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 174,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 086,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 924,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 749,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 675,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,83 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 221,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 100,85 EUR), BMW (+ 0,82 Prozent auf 88,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,37 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 67,75 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 41,65 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 374,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 196,55 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 784 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 188,824 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bayer 41,81 -0,07% Bayer
Beiersdorf AG 106,15 0,33% Beiersdorf AG
BMW AG 88,60 -0,11% BMW AG
Deutsche Börse AG 230,40 1,90% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 33,74 2,18% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,35 0,03% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 190,80 0,47% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,50 -0,76% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 366,30 -0,87% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,20 0,80% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 36,06 -0,55% Porsche Automobil Holding SE
SAP SE 170,90 -1,36% SAP SE
Scout24 71,65 3,77% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 101,60 0,49% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 319,50 -0,02%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
12:07 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gibt am Freitag nach, wogegen der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen