26.02.2026 09:29:41
Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag geht es im LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,28 Prozent auf 25 149,00 Punkte abwärts.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 174,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 086,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 924,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 749,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 675,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,37 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,83 Prozent auf 38,94 EUR), Deutsche Börse (+ 1,10 Prozent auf 221,00 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,91 Prozent auf 100,85 EUR), BMW (+ 0,82 Prozent auf 88,84 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,37 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), Scout24 (-2,24 Prozent auf 67,75 EUR), Bayer (-2,21 Prozent auf 41,65 EUR), MTU Aero Engines (-1,89 Prozent auf 374,20 EUR) und Heidelberg Materials (-1,68 Prozent auf 196,55 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 784 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 188,824 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,28 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|41,81
|-0,07%
|Beiersdorf AG
|106,15
|0,33%
|BMW AG
|88,60
|-0,11%
|Deutsche Börse AG
|230,40
|1,90%
|Deutsche Telekom AG
|33,74
|2,18%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,35
|0,03%
|Heidelberg Materials
|190,80
|0,47%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|58,50
|-0,76%
|MTU Aero Engines AG
|366,30
|-0,87%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|553,20
|0,80%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,06
|-0,55%
|SAP SE
|170,90
|-1,36%
|Scout24
|71,65
|3,77%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|101,60
|0,49%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 319,50
|-0,02%