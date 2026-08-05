Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA schlussendlich um 0,84 Prozent auf 26 139,00 Punkte abwärts.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26 129,00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 435,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25 820,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 455,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Stand von 23 863,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6,40 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 5,16 Prozent auf 46,65 EUR), Beiersdorf (+ 5,12 Prozent auf 82,20 EUR), Bayer (+ 2,01 Prozent auf 49,22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,97 Prozent auf 377,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,70 Prozent auf 269,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Continental (-3,73 Prozent auf 68,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,71 Prozent auf 55,58 EUR), Zalando (-3,01 Prozent auf 24,46 EUR) und RWE (-2,33 Prozent auf 55,28 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7 610 647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at