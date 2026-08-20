Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|LUS-DAX im Blick
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20.08.2026 17:58:41
Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone
Schlussendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent auf 25 990,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 912,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 129,00 Einheiten.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24 711,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 765,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 303,00 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 731 812 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
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|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Infineon Outperform
|Bernstein Research
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|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|151,35
|-2,76%
|Airbus SE
|204,20
|-1,66%
|Continental AG
|67,44
|0,66%
|Deutsche Telekom AG
|28,75
|-1,34%
|E.ON SE
|17,45
|0,37%
|Heidelberg Materials
|158,80
|1,02%
|Henkel KGaA Vz.
|75,06
|-0,42%
|Infineon AG
|55,41
|0,98%
|MTU Aero Engines AG
|356,60
|-2,35%
|QIAGEN N.V.
|38,18
|0,81%
|SAP SE
|185,20
|0,47%
|Scout24
|76,20
|-0,78%
|Symrise AG
|88,98
|1,76%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|-0,11%
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|L&S DAX Indikation
|25 956,00
|-0,52%
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