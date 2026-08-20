Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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LUS-DAX im Blick 20.08.2026 17:58:41

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend in Rot.

Schlussendlich verlor der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,39 Prozent auf 25 990,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 912,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 129,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 24 711,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 765,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 24 303,00 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 576,00 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 3,05 Prozent auf 38,74 EUR), Symrise (+ 1,90 Prozent auf 89,22 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,46 Prozent auf 160,10 EUR), Continental (+ 1,13 Prozent auf 67,90 EUR) und EON SE (+ 1,04 Prozent auf 17,55 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), MTU Aero Engines (-1,80 Prozent auf 359,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR) und Scout24 (-1,49 Prozent auf 76,15 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 731 812 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210,642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,19 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

adidas 151,35 -2,76% adidas
Airbus SE 204,20 -1,66% Airbus SE
Continental AG 67,44 0,66% Continental AG
Deutsche Telekom AG 28,75 -1,34% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,45 0,37% E.ON SE
Heidelberg Materials 158,80 1,02% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 75,06 -0,42% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 55,41 0,98% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 356,60 -2,35% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,18 0,81% QIAGEN N.V.
SAP SE 185,20 0,47% SAP SE
Scout24 76,20 -0,78% Scout24
Symrise AG 88,98 1,76% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,54 -0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 956,00 -0,52%

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