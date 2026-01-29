GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|LUS-DAX im Blick
|
29.01.2026 09:29:02
Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start
Um 09:26 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent auf 24 708,50 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 835,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 584,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 361,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 24 125,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 29.01.2025, mit 21 653,00 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,580 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 344,00 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), Zalando (+ 2,49 Prozent auf 24,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,33 Prozent auf 47,48 EUR), GEA (+ 2,27 Prozent auf 60,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 58,57 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 32,37 EUR), Symrise (-0,97 Prozent auf 71,80 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 831,50 EUR) und Scout24 (-0,35 Prozent auf 85,30 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 120 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,640 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
