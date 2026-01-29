GEA Aktie

GEA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX im Blick 29.01.2026 09:29:02

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start

Der LUS-DAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:26 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent auf 24 708,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24 835,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 584,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 361,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 24 125,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 29.01.2025, mit 21 653,00 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,580 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24 344,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 2,83 Prozent auf 258,00 EUR), Zalando (+ 2,49 Prozent auf 24,71 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,33 Prozent auf 47,48 EUR), GEA (+ 2,27 Prozent auf 60,90 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 58,57 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen SAP SE (-11,07 Prozent auf 174,42 EUR), Deutsche Bank (-1,52 Prozent auf 32,37 EUR), Symrise (-0,97 Prozent auf 71,80 EUR), Rheinmetall (-0,73 Prozent auf 1 831,50 EUR) und Scout24 (-0,35 Prozent auf 85,30 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 343 120 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 222,640 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten