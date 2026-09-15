Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|XETRA-Handel im Blick
|
15.09.2026 09:29:37
Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Am Dienstag steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,73 Prozent im Minus bei 25 319,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 308,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 465,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 877,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 729,00 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 39,90 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 49,67 EUR), Symrise (+ 0,48 Prozent auf 88,66 EUR), adidas (+ 0,45 Prozent auf 144,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,37 Prozent auf 329,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 33,08 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 43,36 EUR), Brenntag SE (-1,31 Prozent auf 60,32 EUR) und Commerzbank (-1,24 Prozent auf 42,14 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 418 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
14.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
14.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
14.09.26
|XETRA-Handel DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.09.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|08.05.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13.03.26
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|03.12.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Fresenius Medical Care Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Fresenius Medical Care Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Fresenius Medical Care Market-Perform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|143,70
|-0,10%
|BASF
|51,39
|-2,02%
|Bayer
|48,95
|-0,69%
|Brenntag SE
|59,68
|-2,39%
|Commerzbank
|42,37
|-0,42%
|Daimler Truck
|43,02
|-2,34%
|Deutsche Bank AG
|32,96
|-3,37%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|39,76
|0,45%
|Henkel KGaA Vz.
|72,18
|-1,39%
|MTU Aero Engines AG
|331,70
|0,79%
|SAP SE
|183,82
|-2,40%
|Symrise AG
|88,48
|0,27%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|80,62
|-0,98%
|Vonovia SE
|17,60
|-2,28%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 228,00
|-1,09%