Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 15.09.2026 09:29:37

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels

Der LUS-DAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Am Dienstag steht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA 0,73 Prozent im Minus bei 25 319,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25 308,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 465,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26 456,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 877,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 729,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,07 Prozent aufwärts. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,86 Prozent auf 39,90 EUR), Bayer (+ 0,69 Prozent auf 49,67 EUR), Symrise (+ 0,48 Prozent auf 88,66 EUR), adidas (+ 0,45 Prozent auf 144,55 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,37 Prozent auf 329,40 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Bank (-3,13 Prozent auf 33,08 EUR), BASF (-1,66 Prozent auf 51,51 EUR), Daimler Truck (-1,54 Prozent auf 43,36 EUR), Brenntag SE (-1,31 Prozent auf 60,32 EUR) und Commerzbank (-1,24 Prozent auf 42,14 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 418 315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,593 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,15 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Analysen
09.09.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
06.08.26 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
05.08.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 143,70 -0,10% adidas
BASF 51,39 -2,02% BASF
Bayer 48,95 -0,69% Bayer
Brenntag SE 59,68 -2,39% Brenntag SE
Commerzbank 42,37 -0,42% Commerzbank
Daimler Truck 43,02 -2,34% Daimler Truck
Deutsche Bank AG 32,96 -3,37% Deutsche Bank AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,76 0,45% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 72,18 -1,39% Henkel KGaA Vz.
MTU Aero Engines AG 331,70 0,79% MTU Aero Engines AG
SAP SE 183,82 -2,40% SAP SE
Symrise AG 88,48 0,27% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 80,62 -0,98% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 17,60 -2,28% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 228,00 -1,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX tiefrot-- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen