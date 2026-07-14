Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Kursentwicklung 14.07.2026 12:26:43

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags

Aktuell legen Börsianer in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 24 994,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 020,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 852,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 679,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 24 066,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 220,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,74 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 59,78 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 49,81 EUR), RWE (+ 1,28 Prozent auf 57,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 44,85 EUR) und EON SE (+ 1,07 Prozent auf 19,31 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Scout24 (-2,70 Prozent auf 72,05 EUR), QIAGEN (-2,20 Prozent auf 35,53 EUR), Continental (-2,14 Prozent auf 71,30 EUR), Symrise (-1,99 Prozent auf 86,84 EUR) und Heidelberg Materials (-1,97 Prozent auf 166,75 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 913 810 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 49,53 2,13% BASF
Beiersdorf AG 77,72 -1,20% Beiersdorf AG
Brenntag SE 60,06 3,62% Brenntag SE
Continental AG 71,54 -1,43% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,68 0,19% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 19,25 1,00% E.ON SE
Heidelberg Materials 167,10 -1,15% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,10 2,34% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 35,47 -1,84% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 56,80 1,14% RWE AG St.
Scout24 71,45 -3,05% Scout24
Siemens AG 271,60 0,48% Siemens AG
Symrise AG 87,14 -1,16% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 71,50 0,42% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

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