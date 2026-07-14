Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kursentwicklung
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14.07.2026 12:26:43
Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt mittags
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,06 Prozent stärker bei 24 994,50 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25 020,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 852,00 Zählern.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 679,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 24 066,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 220,00 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,74 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 2,61 Prozent auf 59,78 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 49,81 EUR), RWE (+ 1,28 Prozent auf 57,12 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,25 Prozent auf 44,85 EUR) und EON SE (+ 1,07 Prozent auf 19,31 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Scout24 (-2,70 Prozent auf 72,05 EUR), QIAGEN (-2,20 Prozent auf 35,53 EUR), Continental (-2,14 Prozent auf 71,30 EUR), Symrise (-1,99 Prozent auf 86,84 EUR) und Heidelberg Materials (-1,97 Prozent auf 166,75 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 913 810 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,984 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|10.07.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|26.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,53
|2,13%
|Beiersdorf AG
|77,72
|-1,20%
|Brenntag SE
|60,06
|3,62%
|Continental AG
|71,54
|-1,43%
|Deutsche Telekom AG
|26,68
|0,19%
|E.ON SE
|19,25
|1,00%
|Heidelberg Materials
|167,10
|-1,15%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,10
|2,34%
|QIAGEN N.V.
|35,47
|-1,84%
|RWE AG St.
|56,80
|1,14%
|Scout24
|71,45
|-3,05%
|Siemens AG
|271,60
|0,48%
|Symrise AG
|87,14
|-1,16%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|71,50
|0,42%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 924,50
|-0,22%