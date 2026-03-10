Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

Derzeit wagen sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,08 Prozent stärker bei 24 043,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 064,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 638,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 016,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 24 215,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 570,00 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,15 Prozent auf 157,90 EUR), Infineon (+ 5,96 Prozent auf 41,27 EUR), Bayer (+ 5,87 Prozent auf 39,80 EUR), Continental (+ 5,19 Prozent auf 64,00 EUR) und Siemens (+ 5,02 Prozent auf 232,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,60 EUR), QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 39,53 EUR) und Beiersdorf (-0,15 Prozent auf 80,86 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 060 609 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 200,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at