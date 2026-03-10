SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Kursentwicklung
|
10.03.2026 15:59:11
Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 1,08 Prozent stärker bei 24 043,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 064,50 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 638,50 Zählern.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 10.02.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 016,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.12.2025, den Stand von 24 215,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 570,00 Punkten.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,13 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 22 863,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,15 Prozent auf 157,90 EUR), Infineon (+ 5,96 Prozent auf 41,27 EUR), Bayer (+ 5,87 Prozent auf 39,80 EUR), Continental (+ 5,19 Prozent auf 64,00 EUR) und Siemens (+ 5,02 Prozent auf 232,20 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil SAP SE (-1,79 Prozent auf 168,80 EUR), Deutsche Börse (-0,70 Prozent auf 240,60 EUR), QIAGEN (-0,70 Prozent auf 36,91 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,58 Prozent auf 39,53 EUR) und Beiersdorf (-0,15 Prozent auf 80,86 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 060 609 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 200,679 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
17:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17:58
|Handel in Frankfurt: DAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
14:46
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt Deutsche Börse auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:37
|Deutsche Börse-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt (finanzen.at)