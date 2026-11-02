Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Marktbericht
|
02.11.2026 17:58:45
Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Montagshandels
Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0,81 Prozent stärker bei 26 009,00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 736,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 024,00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 25 715,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,87 Prozent nach oben. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,01 Prozent auf 345,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 156,55 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR) und Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1 000,00 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), RWE (-1,77 Prozent auf 56,52 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 563 171 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238,500 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Mit 7,65 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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