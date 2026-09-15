Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge

Kaum bewegt zeigt sich der LUS-DAX am Dienstagnachmittag.

Um 15:56 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,20 Prozent leichter bei 25 453,00 Punkten.

Bei 25 476,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 167,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26 456,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.06.2026, einen Wert von 24 877,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 729,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,61 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2,00 Prozent auf 1 016,60 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,74 Prozent auf 333,90 EUR), RWE (+ 1,39 Prozent auf 58,20 EUR), HOCHTIEF (+ 1,22 Prozent auf 381,80 EUR) und Symrise (+ 1,20 Prozent auf 89,30 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Bayer (-2,13 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Bank (-2,05 Prozent auf 33,45 EUR), Deutsche Börse (-1,91 Prozent auf 276,60 EUR), Daimler Truck (-1,09 Prozent auf 43,56 EUR) und Fresenius SE (-1,00 Prozent auf 45,25 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 073 532 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,593 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,15 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at