Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Zuschläge

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 12:24 Uhr klettert der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,65 Prozent auf 25 662,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 497,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 751,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.08.2026, den Stand von 26 302,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 24 850,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, bei 23 389,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,46 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26 616,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 3,27 Prozent auf 141,60 EUR), HOCHTIEF (+ 2,11 Prozent auf 396,00 EUR), Siemens (+ 2,09 Prozent auf 265,95 EUR), BMW (+ 2,00 Prozent auf 63,38 EUR) und Daimler Truck (+ 1,68 Prozent auf 44,29 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,53 Prozent auf 54,16 EUR), Symrise (-1,18 Prozent auf 90,38 EUR), Brenntag SE (-1,01 Prozent auf 61,02 EUR), Scout24 (-0,94 Prozent auf 74,00 EUR) und Heidelberg Materials (-0,83 Prozent auf 148,55 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die RWE-Aktie aufweisen. 1 002 921 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,928 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at