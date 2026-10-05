HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Index im Blick
|
05.10.2026 17:58:43
Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste
Am Montag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 25 263,00 Punkten ab.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 143,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 344,00 Zähler.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 26 052,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 25 820,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 379,00 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 233 914 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
|
05.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.10.26
|DAX-Handel aktuell: Börsianer lassen DAX schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
05.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|44,32
|0,73%
|Continental AG
|69,10
|0,12%
|Deutsche Telekom AG
|26,88
|0,26%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,00
|0,04%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|40,30
|0,12%
|GEA
|67,95
|0,37%
|Heidelberg Materials
|146,25
|-0,24%
|Henkel KGaA Vz.
|72,82
|1,51%
|HOCHTIEF AG
|403,00
|0,40%
|Infineon AG
|64,27
|0,88%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,37
|0,05%
|Rheinmetall AG
|992,70
|0,91%
|SAP SE
|185,92
|0,27%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,94
|0,47%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 390,00
|0,28%