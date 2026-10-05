HOCHTIEF Aktie

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WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006

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Index im Blick 05.10.2026 17:58:43

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Der LUS-DAX kam am Montagabend nicht vom Fleck.

Am Montag schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 25 263,00 Punkten ab.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25 143,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 344,00 Zähler.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 26 052,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 25 820,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24 379,00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,43 Prozent auf 980,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,77 Prozent auf 40,25 EUR), GEA (+ 1,58 Prozent auf 67,50 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 68,54 EUR) und Continental (+ 1,32 Prozent auf 69,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Bayer (-2,18 Prozent auf 43,96 EUR), Heidelberg Materials (-1,82 Prozent auf 145,70 EUR), Infineon (-1,81 Prozent auf 63,47 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,41 Prozent auf 55,92 EUR) und HOCHTIEF (-1,28 Prozent auf 402,20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 233 914 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,280 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bayer 44,32 0,73% Bayer
Continental AG 69,10 0,12% Continental AG
Deutsche Telekom AG 26,88 0,26% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 56,00 0,04% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,30 0,12% Fresenius Medical Care (FMC) St.
GEA 67,95 0,37% GEA
Heidelberg Materials 146,25 -0,24% Heidelberg Materials
Henkel KGaA Vz. 72,82 1,51% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 403,00 0,40% HOCHTIEF AG
Infineon AG 64,27 0,88% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,37 0,05% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Rheinmetall AG 992,70 0,91% Rheinmetall AG
SAP SE 185,92 0,27% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,94 0,47% Volkswagen (VW) AG Vz.

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