Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge

Der LUS-DAX verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Am Montag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 1,01 Prozent fester bei 14 767,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 14 620,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 800,00 Zählern.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 30.09.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 372,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 30.07.2023, bei 16 457,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 13 356,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 5,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 5,50 Prozent auf 7,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,40 Prozent auf 179,15 EUR), Rheinmetall (+ 2,03 Prozent auf 271,50 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,60 Prozent auf 68,78 EUR) und Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 68,24 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Merck (-3,39 Prozent auf 138,15 EUR), Sartorius vz (-1,82 Prozent auf 226,10 EUR), Covestro (-0,72 Prozent auf 46,66 EUR), Fresenius SE (-0,41 Prozent auf 24,35 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,28 Prozent auf 56,05 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. 7 435 094 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9,26 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

