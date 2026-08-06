Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|XETRA-Handel im Fokus
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06.08.2026 12:26:45
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer
Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,03 Prozent tiefer bei 26 207,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 085,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 217,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 25 826,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 954,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 951,00 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,68 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Henkel vz (+ 4,10 Prozent auf 79,68 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,13 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,08 Prozent auf 42,17 EUR) und Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 64,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5,82 Prozent auf 71,95 EUR), Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 81,12 EUR), Vonovia SE (-0,80 Prozent auf 20,97 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 59,81 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 640 889 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,113 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|80,96
|-0,83%
|Brenntag SE
|64,00
|-0,84%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|42,07
|0,67%
|Henkel KGaA Vz.
|79,84
|0,48%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|Scout24
|74,20
|3,13%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Vonovia SE
|21,04
|1,25%
|Zalando
|24,73
|-1,94%
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|L&S DAX Indikation
|26 364,00
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