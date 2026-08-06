Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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XETRA-Handel im Fokus 06.08.2026 12:26:45

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittag schwächer

Am Donnerstagmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,03 Prozent tiefer bei 26 207,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 085,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 217,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX stand noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 25 826,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 954,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 951,00 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,68 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 6,13 Prozent auf 29,10 EUR), Henkel vz (+ 4,10 Prozent auf 79,68 EUR), Zalando (+ 2,74 Prozent auf 25,13 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,08 Prozent auf 42,17 EUR) und Brenntag SE (+ 1,81 Prozent auf 64,20 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Scout24 (-5,82 Prozent auf 71,95 EUR), Siemens (-5,56 Prozent auf 270,05 EUR), Beiersdorf (-1,31 Prozent auf 81,12 EUR), Vonovia SE (-0,80 Prozent auf 20,97 EUR) und Infineon (-0,45 Prozent auf 59,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 640 889 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,113 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Brenntag SE 64,00 -0,84% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 28,96 -0,62% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,07 0,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 79,84 0,48% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
Scout24 74,20 3,13% Scout24
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE
Zalando 24,73 -1,94% Zalando

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L&S DAX Indikation 26 364,00 0,81%

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