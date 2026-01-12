Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
12.01.2026 15:58:46
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester
Am Montag geht es im LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 25 404,00 Punkte nach oben.
Bei 25 193,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 411,00 Punkten den höchsten Stand markierte.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 12.12.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 226,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 124,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 20 243,00 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,09 Prozent auf 40,72 EUR), Fresenius SE (+ 2,74 Prozent auf 50,58 EUR), Beiersdorf (+ 2,59 Prozent auf 97,46 EUR), Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 33,71 EUR) und Zalando (+ 1,88 Prozent auf 25,41 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen BMW (-1,74 Prozent auf 90,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,13 Prozent auf 59,69 EUR), Allianz (-0,97 Prozent auf 378,60 EUR), Porsche Automobil (-0,96 Prozent auf 38,25 EUR) und Hannover Rück (-0,57 Prozent auf 245,80 EUR) unter Druck.
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 2 891 571 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 241,779 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
