DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|XETRA-Handel im Fokus
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05.08.2026 15:58:50
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,41 Prozent tiefer bei 26 253,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 173,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 435,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 455,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 863,00 Punkten berechnet.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 6,09 Prozent auf 47,06 EUR), Beiersdorf (+ 3,73 Prozent auf 81,12 EUR), Bayer (+ 3,05 Prozent auf 49,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,70 Prozent auf 379,70 EUR) und SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,95 Prozent auf 55,44 EUR), Continental (-3,59 Prozent auf 68,68 EUR), Zalando (-3,21 Prozent auf 24,41 EUR) und Vonovia SE (-2,77 Prozent auf 21,04 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 888 628 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|05.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|49,78
|1,04%
|Beiersdorf AG
|80,96
|-0,83%
|Continental AG
|67,94
|0,18%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,26
|0,00%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,99
|0,30%
|Infineon AG
|62,59
|4,49%
|MTU Aero Engines AG
|370,30
|-0,27%
|SAP SE
|177,68
|3,09%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|76,22
|1,14%
|Vonovia SE
|21,04
|1,25%
|Zalando
|24,73
|-1,94%
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|L&S DAX Indikation
|26 364,00
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