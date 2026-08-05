DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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XETRA-Handel im Fokus 05.08.2026 15:58:50

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer

Mit dem LUS-DAX geht es derzeit abwärts.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0,41 Prozent tiefer bei 26 253,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 173,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 435,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25 820,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 455,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 863,00 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,87 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 435,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 6,09 Prozent auf 47,06 EUR), Beiersdorf (+ 3,73 Prozent auf 81,12 EUR), Bayer (+ 3,05 Prozent auf 49,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,70 Prozent auf 379,70 EUR) und SAP SE (+ 2,69 Prozent auf 171,88 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,70 Prozent auf 60,09 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,95 Prozent auf 55,44 EUR), Continental (-3,59 Prozent auf 68,68 EUR), Zalando (-3,21 Prozent auf 24,41 EUR) und Vonovia SE (-2,77 Prozent auf 21,04 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 888 628 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,474 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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06.08.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Bayer 49,78 1,04% Bayer
Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Continental AG 67,94 0,18% Continental AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 55,26 0,00% DHL Group (ex Deutsche Post)
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 370,30 -0,27% MTU Aero Engines AG
SAP SE 177,68 3,09% SAP SE
Siemens AG 280,20 2,60% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 76,22 1,14% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,04 1,25% Vonovia SE
Zalando 24,73 -1,94% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 26 364,00 0,81%

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