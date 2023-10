Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags leichter

Der LUS-DAX verliert am Freitag an Boden.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:25 Uhr um 0,63 Prozent schwächer bei 15 278,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 259,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 409,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.09.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 642,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 145,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 13.10.2022, den Stand von 12 465,00 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2023 bereits um 8,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Porsche (+ 0,58 Prozent auf 90,92 EUR), EON SE (+ 0,51 Prozent auf 10,91 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,41 Prozent auf 73,92 EUR), Daimler Truck (+ 0,19 Prozent auf 31,58 EUR) und Beiersdorf (+ 0,16 Prozent auf 122,35 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-11,82 Prozent auf 283,50 EUR), Merck (-4,41 Prozent auf 148,40 EUR), Siemens Energy (-3,46 Prozent auf 11,59 EUR), Commerzbank (-2,62 Prozent auf 10,02 EUR) und QIAGEN (-2,55 Prozent auf 36,64 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 528 953 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 146,025 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Mit 8,00 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

