Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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LUS-DAX aktuell 19.08.2026 17:58:54

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Wenig verändert zeigte sich der LUS-DAX schlussendlich.

Der LUS-DAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 26 108,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 199,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 066,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 330,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 349,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,28 Prozent. Bei 26 576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 095 131 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 215,187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 51,05 -1,31% BASF
Hannover Rück 248,40 -1,04% Hannover Rück
Henkel KGaA Vz. 75,44 0,08% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 425,40 1,05% HOCHTIEF AG
Infineon AG 55,20 0,60% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 364,80 -0,11% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 38,03 0,42% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 173,00 -0,63% Rheinmetall AG
SAP SE 184,10 -0,13% SAP SE
Siemens AG 276,30 -0,16% Siemens AG
Symrise AG 88,38 1,08% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 74,70 0,11% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 983,00 -0,41%

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