Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|LUS-DAX aktuell
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19.08.2026 17:58:54
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
Der LUS-DAX beendete den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 26 108,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 199,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 066,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 816,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24 330,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 349,00 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,28 Prozent. Bei 26 576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,52 Prozent auf 74,84 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR), SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR), Symrise (+ 1,58 Prozent auf 87,56 EUR) und BASF (+ 1,57 Prozent auf 51,79 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), Rheinmetall (-2,88 Prozent auf 1 178,80 EUR), Hannover Rück (-2,19 Prozent auf 250,60 EUR), MTU Aero Engines (-2,06 Prozent auf 365,90 EUR) und HOCHTIEF (-1,94 Prozent auf 425,00 EUR).
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 095 131 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 215,187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,05
|-1,31%
|Hannover Rück
|248,40
|-1,04%
|Henkel KGaA Vz.
|75,44
|0,08%
|HOCHTIEF AG
|425,40
|1,05%
|Infineon AG
|55,20
|0,60%
|MTU Aero Engines AG
|364,80
|-0,11%
|QIAGEN N.V.
|38,03
|0,42%
|Rheinmetall AG
|1 173,00
|-0,63%
|SAP SE
|184,10
|-0,13%
|Siemens AG
|276,30
|-0,16%
|Symrise AG
|88,38
|1,08%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|74,70
|0,11%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 983,00
|-0,41%