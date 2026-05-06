Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|LUS-DAX-Performance im Fokus
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06.05.2026 17:59:30
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker
Der LUS-DAX gewann im XETRA-Handel schlussendlich 1,89 Prozent auf 24 917,50 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25 150,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 455,00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 213,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.02.2026, den Wert von 24 775,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.05.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 146,00 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,43 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 10,14 Prozent auf 314,90 EUR), Continental (+ 8,95 Prozent auf 67,92 EUR), Airbus SE (+ 6,04 Prozent auf 188,54 EUR), BMW (+ 5,41 Prozent auf 81,40 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 88,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-2,10 Prozent auf 59,23 EUR), Deutsche Börse (-2,02 Prozent auf 252,40 EUR), BASF (-1,74 Prozent auf 52,52 EUR), Zalando (-1,73 Prozent auf 20,44 EUR) und RWE (-1,39 Prozent auf 59,42 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 11 867 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 190,223 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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