Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmorgen.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent leichter bei 25 510,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 25 560,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 347,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 734,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, stand der LUS-DAX noch bei 23 804,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,84 Prozent nach oben. Bei 25 906,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Deutsche Bank (+ 4,82 Prozent auf 32,43 EUR), RWE (+ 3,49 Prozent auf 57,56 EUR), BASF (+ 3,24 Prozent auf 50,55 EUR), Brenntag SE (+ 2,34 Prozent auf 62,14 EUR) und Siemens Energy (+ 1,33 Prozent auf 139,74 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-1,53 Prozent auf 425,40 EUR), Hannover Rück (-1,09 Prozent auf 255,00 EUR), Zalando (-1,01 Prozent auf 29,55 EUR), Rheinmetall (-0,86 Prozent auf 1 077,40 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,80 Prozent auf 522,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 330 890 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,908 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,12 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,44 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at