Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|LUS-DAX-Marktbericht
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28.04.2026 09:29:11
Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Rot
Am Dienstag sinkt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,36 Prozent auf 23 999,50 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23 994,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 158,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 22 102,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 858,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 22 320,00 Punkten.
Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,31 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell RWE (+ 1,15 Prozent auf 61,44 EUR), Hannover Rück (+ 0,75 Prozent auf 267,00 EUR), Porsche Automobil (+ 0,51 Prozent auf 31,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,48 Prozent auf 543,40 EUR) und Allianz (+ 0,36 Prozent auf 389,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil QIAGEN (-6,24 Prozent auf 30,60 EUR), Bayer (-4,35 Prozent auf 36,71 EUR), Henkel vz (-3,03 Prozent auf 62,10 EUR), Siemens Energy (-1,85 Prozent auf 174,14 EUR) und Merck (-1,51 Prozent auf 107,50 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 550 011 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 185,306 Mrd. Euro den größten Anteil.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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