Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Um 09:26 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent höher bei 25 038,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 105,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 001,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 20.01.2026, wies der LUS-DAX 24 584,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 22 916,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 20.02.2025, einen Wert von 22 310,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,92 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 214,00 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche Automobil (+ 1,08 Prozent auf 36,36 EUR), adidas (+ 1,03 Prozent auf 156,85 EUR), Scout24 (+ 1,01 Prozent auf 70,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,91 Prozent auf 41,06 EUR) und Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 188,74 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Bayer (-1,89 Prozent auf 44,72 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 45,15 EUR), Zalando (-1,05 Prozent auf 20,81 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,72 Prozent auf 49,56 EUR) und Continental (-0,68 Prozent auf 72,58 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 268 129 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 197,409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,38 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at