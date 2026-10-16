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LUS-DAX-Marktbericht 16.10.2026 09:28:51

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,24 Prozent höher bei 25 536,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 550,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 456,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der LUS-DAX 25 497,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 860,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 24 061,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,95 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,44 Prozent auf 1 051,00 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 134,82 EUR), HOCHTIEF (+ 1,85 Prozent auf 375,20 EUR), Fresenius SE (+ 1,63 Prozent auf 44,57 EUR) und RWE (+ 1,59 Prozent auf 58,84 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Brenntag SE (-0,59 Prozent auf 64,38 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,28 Prozent auf 39,35 EUR), Beiersdorf (-0,27 Prozent auf 81,34 EUR), SAP SE (-0,25 Prozent auf 200,75 EUR) und Merck (-0,24 Prozent auf 142,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 454 202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,308 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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08.10.26 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
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30.09.26 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.09.26 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Beiersdorf AG 81,28 -0,15% Beiersdorf AG
Brenntag SE 64,66 -0,28% Brenntag SE
Deutsche Telekom AG 25,88 0,94% Deutsche Telekom AG
Fresenius SE & Co. KGaA 44,82 1,40% Fresenius SE & Co. KGaA
Fresenius Medical Care (FMC) St. 39,31 -0,41% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 78,42 0,62% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 370,40 0,60% HOCHTIEF AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,84 2,50% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 143,30 0,24% Merck KGaA
Rheinmetall AG 1 089,20 5,40% Rheinmetall AG
RWE AG St. 58,70 1,31% RWE AG St.
SAP SE 198,64 -0,83% SAP SE
Siemens Energy AG 132,40 -0,68% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,24 1,85% Volkswagen (VW) AG Vz.

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