Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Am fünften Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,01 Prozent höher bei 31 454,65 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 375,327 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,014 Prozent auf 31 457,14 Punkte an der Kurstafel, nach 31 452,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 31 742,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 425,72 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,950 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 31 727,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wurde der MDAX mit 29 531,25 Punkten gehandelt. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2025, den Wert von 28 558,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,53 Prozent zu Buche. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell United Internet (+ 12,86 Prozent auf 27,90 EUR), AIXTRON SE (+ 8,05 Prozent auf 27,64 EUR), Nordex (+ 5,98 Prozent auf 44,34 EUR), freenet (+ 4,94 Prozent auf 27,60 EUR) und KION GROUP (+ 2,13 Prozent auf 57,65 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Delivery Hero (-7,74 Prozent auf 18,96 EUR), PUMA SE (-6,48 Prozent auf 23,22 EUR), Lufthansa (-3,67 Prozent auf 9,08 EUR), HENSOLDT (-2,74 Prozent auf 74,55 EUR) und AUTO1 (-2,62 Prozent auf 17,10 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 515 790 Aktien gehandelt. Mit 37,137 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,49 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at