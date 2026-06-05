Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag im Seitwärtstrend

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitagmittag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 32 802,75 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 383,739 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,391 Prozent leichter bei 32 673,39 Punkten, nach 32 801,61 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32 584,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 890,10 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,65 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 05.05.2026, den Stand von 31 132,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, stand der MDAX noch bei 29 688,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, wurde der MDAX mit 31 135,59 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5,88 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 4,01 Prozent auf 34,26 EUR), IONOS (+ 3,38 Prozent auf 31,18 EUR), AUTO1 (+ 3,33 Prozent auf 22,96 EUR), Nemetschek SE (+ 2,37 Prozent auf 69,05 EUR) und Schaeffler (+ 2,18 Prozent auf 9,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-4,88 Prozent auf 54,60 EUR), WACKER CHEMIE (-4,38 Prozent auf 99,45 EUR), JENOPTIK (-4,19 Prozent auf 44,36 EUR), Salzgitter (-4,06 Prozent auf 63,85 EUR) und TRATON (-2,02 Prozent auf 33,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 020 643 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 42,954 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,46 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,22 Prozent.

Redaktion finanzen.at