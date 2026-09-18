Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten

Am Freitag fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,96 Prozent auf 31 145,17 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 351,284 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,085 Prozent auf 31 421,44 Punkte an der Kurstafel, nach 31 448,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 31 563,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 107,62 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,26 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der MDAX mit 31 839,83 Punkten berechnet. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 32 665,55 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.09.2025, einen Stand von 30 470,71 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,534 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 10,48 Prozent auf 76,95 EUR), RENK (+ 5,61 Prozent auf 42,28 EUR), AIXTRON SE (+ 1,96) Prozent auf 34,83 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,29 Prozent auf 86,40 EUR) und AUTO1 (+ 1,08 Prozent auf 18,74 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Salzgitter (-6,70 Prozent auf 51,50 EUR), Porsche Automobil (-4,85 Prozent auf 28,42 EUR), freenet (-4,70 Prozent auf 23,92 EUR), AUMOVIO (-4,13 Prozent auf 35,95 EUR) und Porsche vz (-3,34 Prozent auf 45,99 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 12 940 082 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,366 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,19 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at