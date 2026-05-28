Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,69 Prozent auf 33 238,46 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 383,262 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 32 891,26 Zählern und damit 0,358 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (33 009,45 Punkte).

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32 849,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 33 346,80 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,84 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 28.04.2026, den Stand von 30 057,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der MDAX mit 31 560,34 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der MDAX noch bei 30 648,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,29 Prozent aufwärts. Bei 33 346,80 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,90 Prozent auf 86,80 EUR), HENSOLDT (+ 5,88 Prozent auf 90,00 EUR), RENK (+ 5,44 Prozent auf 55,45 EUR), Aurubis (+ 5,25 Prozent auf 216,40 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,50 Prozent auf 59,20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen LEG Immobilien (-4,09 Prozent auf 56,35 EUR), Ströer SE (-3,26 Prozent auf 37,34 EUR), Nemetschek SE (-2,96 Prozent auf 60,55 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,86 Prozent auf 42,74 EUR) und CTS Eventim (-2,09 Prozent auf 56,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 661 269 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,678 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,50 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at