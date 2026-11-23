Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 2,21 Prozent stärker bei 29 374,32 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 324,962 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,265 Prozent auf 28 816,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28 740,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28 781,56 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 414,13 Zählern.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 23.10.2026, mit 29 876,31 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Wert von 32 110,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 28 263,82 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 5,18 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 13,32 Prozent auf 36,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,76 Prozent auf 48,14 EUR), AUTO1 (+ 9,23 Prozent auf 14,91 EUR), AIXTRON SE (+ 8,91 Prozent auf 32,04 EUR) und Salzgitter (+ 7,71 Prozent auf 46,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-5,73 Prozent auf 51,00 EUR), K+S (-4,74 Prozent auf 11,85 EUR), RTL (-3,87 Prozent auf 28,60 EUR), Porsche vz (-1,38 Prozent auf 42,89 EUR) und freenet (-1,06 Prozent auf 24,38 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 418 721 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,795 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at