Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,33 Prozent fester bei 31 335,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 370,224 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 31 195,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 163,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 434,71 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 617,67 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, bei 29 884,31 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 30.01.2025, einen Stand von 26 732,51 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,15 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 4,80 Prozent auf 28,82 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,27 Prozent auf 62,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,09 Prozent auf 100,50 EUR), Fraport (+ 3,38 Prozent auf 79,50 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,60 Prozent auf 19,93 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Delivery Hero (-4,17 Prozent auf 23,67 EUR), AUMOVIO (-2,63 Prozent auf 40,78 EUR), Aurubis (-1,89 Prozent auf 160,90 EUR), KRONES (-1,86 Prozent auf 137,20 EUR) und DWS Group GmbH (-1,50 Prozent auf 62,20 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 416 487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,886 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

