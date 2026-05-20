Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,58 Prozent fester bei 31 514,00 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 371,540 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 31 314,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 331,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 296,85 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 526,56 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 505,32 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 31 823,39 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 30 550,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,72 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 5,85 Prozent auf 84,28 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,47 Prozent auf 79,40 EUR), RTL (+ 2,98 Prozent auf 31,10 EUR), RENK (+ 2,90 Prozent auf 47,61 EUR) und Salzgitter (+ 2,76 Prozent auf 55,80 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen LANXESS (-3,31 Prozent auf 17,25 EUR), IONOS (-2,46 Prozent auf 28,60 EUR), CTS Eventim (-2,14 Prozent auf 54,95 EUR), AUTO1 (-1,93 Prozent auf 19,85 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,76 Prozent auf 46,94 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 611 426 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,164 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at